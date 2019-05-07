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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الإيثريوم يحقق مكاسب قوية – تحليل - 07-05-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اندفع سعر الإيثريوم صعوداً بشكل قوي يوم أمس ليؤكد اختراق مستوى 170.76 ويصل إلى الهدف الإيجابي الرئيسي من الاختراق عند 191.50، مما يشير إلى أن السعر في طريقه لتحقيق مزيد من المكاسب المحتملة خلال الفترة القادمة، حيث يمثل اختراق المستوى الأخير مفتاح الاندفاع نحو مناطق 206.65 بشكل رئيسي.
وبالتالي، سيكون الاتجاه الصاعد متوقعاً لهذا اليوم ما لم يتم كسر مستوى 181.50 والثبات دونه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 185.00 والمقاومة 206.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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