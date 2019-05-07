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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البتكوين يستأنف الارتفاع – تحليل - 07-05-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر البتكوين تداولات إيجابية ليخترق مقاومة نموذج علم مثلثي صاعد تظهر ملامحه بالصورة، مما يقود السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد دون الحاجة للتصحيح الهابط المقترح يوم أمس، ليقترب من مستوى 6170.00 الآن، مع الإشارة إلى أن اختراق هذا المستوى سيؤكد فتح الطريق أمام التوجه نحو 6550.00 الذي يمثّل الهدف الإيجابي التالي.
وبالتالي، نحن نرجح أن نشهد مزيد من الارتفاع خلال الجلسات القادمة ما لم يتم كسر مستوى 5920.00 والثبات دونه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 6000.00 والمقاومة 6400.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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