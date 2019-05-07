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شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك حول المتوسط المتحرك – تحليل - 07-05-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب زوج الدولار مقابل الفرنك حول المتوسط المتحرك 50، ويحافظ على ثباته فوق الدعم المحوري 1.0128، مما يبقي على سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً للفترة القادمة، بانتظار زيارة مستوى 1.0310 بشكل رئيسي.
يجب الانتباه إلى أن كسر 1.0128 والثبات دونه سيضغط على السعر للانخفاض واختبار مستوى 1.0030 وقد يمتد إلى 0.9915 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.0130 والمقاومة 1.0220
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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