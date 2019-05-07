شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي مستقر – تحليل - 07-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولات جانبية وضيقة النطاق منذ يوم أمس، ويحافظ على استقراره دون مستوى 0.7044، وبالتالي، لا تغيير على سيناريو الاتجاه الهابط المتوقع على المدى اللحظي والقصير، والذي يعتمد على الثبات دون المستوى المذكور، في حين يتواجد هدفه التالي عند 0.6905.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6920 والمقاومة 0.7044

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط