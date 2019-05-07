شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يخترق المقاومة – تحليل - 07-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اندفع سعر عقود خام برنت صعوداً يوم أمس ليخترق مقاومة القناة اللحظية الهابطة التي تظهر بالصورة ويستقر فوقها، مما يقدّم إشارات على توجه السعر لاستعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد وإيقاف التصحيح الهابط، ليكون الاتجاه الصاعد مرجحاً خلال الجلسات القادمة، بانتظار اختبار مستوى 73.00 مبدئياً.

يجب الانتباه إلى أن كسر مستوى 70.45 سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر للعودة إلى المسار التصحيحي الهابط من جديد.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 70.00 والمقاومة 73.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد