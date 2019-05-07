شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يحقق بعض المكاسب – تحليل - 07-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول سعر النفط بإيجابية ملحوظة يوم أمس ليختبر مقاومة القناة التصحيحية الهابطة التي تظهر بالصورة، بالتزامن مع ظهور إشارات تشبّع واضح في الشراء من خلال مؤشر ستوكاستيك، مما يشكّل عامل سلبي نتوقع أن يدفع السعر لاستئناف الموجة التصحيحية الهابطة، مع الإشارة إلى أن كسر 60.86 سيؤكد الاندفاع نحو 57.33 الذي يمثل الهدف الرئيسي التالي.

لذلك، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الهابط لهذا اليوم ما لم يتم اختراق مستوى 62.75 والثبات فوقه.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 60.00 والمقاومة 63.30

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط