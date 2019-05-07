- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يحقق بعض المكاسب – تحليل - 07-05-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول سعر النفط بإيجابية ملحوظة يوم أمس ليختبر مقاومة القناة التصحيحية الهابطة التي تظهر بالصورة، بالتزامن مع ظهور إشارات تشبّع واضح في الشراء من خلال مؤشر ستوكاستيك، مما يشكّل عامل سلبي نتوقع أن يدفع السعر لاستئناف الموجة التصحيحية الهابطة، مع الإشارة إلى أن كسر 60.86 سيؤكد الاندفاع نحو 57.33 الذي يمثل الهدف الرئيسي التالي.
لذلك، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الهابط لهذا اليوم ما لم يتم اختراق مستوى 62.75 والثبات فوقه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 60.00 والمقاومة 63.30
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر النفط يحقق بعض المكاسب – تحليل - 07-05-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.