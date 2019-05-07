الاقتصاد

النفط يحقق بعض المكاسب – تحليل - 07-05-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول سعر النفط بإيجابية ملحوظة يوم أمس ليختبر مقاومة القناة التصحيحية الهابطة التي تظهر بالصورة، بالتزامن مع ظهور إشارات تشبّع واضح في الشراء من خلال مؤشر ستوكاستيك، مما يشكّل عامل سلبي نتوقع أن يدفع السعر لاستئناف الموجة التصحيحية الهابطة، مع الإشارة إلى أن كسر 60.86 سيؤكد الاندفاع نحو 57.33 الذي يمثل الهدف الرئيسي التالي.

 

لذلك، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الهابط لهذا اليوم ما لم يتم اختراق مستوى 62.75 والثبات فوقه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 60.00 والمقاومة 63.30

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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