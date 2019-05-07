الفضة تختبر المقاومة مجدداً – تحليل - 07-05-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يعود سعر الفضة لاختبار مقاومة القناة الهابطة، والذي يمثّل عامل الحماية الأول لاستمرار السيناريو السلبي المقترح في تقاريرنا الأخيرة، حيث إن اختراقها سيدفع السعر لاختبار المقاومة الأهم عند 15.22 قبل أي محاولة جديدة للانخفاض.
وبشكل عام، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الإجمالي الهابط ما لم يتم اختراق مستوى 15.22 والثبات بإغلاق يومي فوقه، مع الإشارة إلى أن كسر 14.73 مطلوب لدفع السعر نحو 14.50 كمحطة رئيسية تالية.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 14.60 والمقاومة 15.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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