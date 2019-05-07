شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب لا يزال عالق – تحليل - 07-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر الذهب بالتذبذب حول مستوى 1282.00، ولا يزال عالقاً بين هذه المقاومة والدعم 1275.30، وكما أشرنا يوم أمس، يحتاج السعر لتخطي أحد هذين المستويين لتحديد وجهته التالية بشكل أدق، مما يجعلنا نستمر في حياديتنا حتى الآن.

نذكر بأن اختراق المقاومة المذكورة سيدفع السعر لتحقيق مكاسب تبدأ عند 1302.60، بينما كسر الدعم سيضغط على السعر لاستئناف الموجة التصحيحية الهابطة التي يتواجد هدفها التالي عند 1253.20.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1270.00 والمقاومة 1295.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي