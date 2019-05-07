شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية يعرض اليوم تطورات الاقتصاد المصرى فى مؤتمر صحفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يعقد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، صباح اليوم الثلاثاء، مؤتمرا صحفيا، لعرض نتائج الربع الثالث من العام المالى الحالى 2018 - 2019، وتطورات الاقتصاد المصرى، وذلك بمقر ديوان عام وزارة المالية بالقاهرة.

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وبدأت الحكومة، يوم الأربعاء الماضى، الموافق 1 مايو 2019، أهم الخطوات فى مجال الشمول المالى ودعم التحول الإلكترونى، وزيادة المتعاملين مع القطاع المالى الرسمى، بتطبيق منظومة تحصيل المستحقات المالية الحكومية إلكترونيًا.