تشكيل اللجان القطاعية ورسم خارطة العمل على طاولة مجلس غرفة جدة الجديد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فايز الثمالي - جدة

يعتزم مجلس غرفة جدة الجديد في دورته الـ22 خلال الفترة المقبلة تشكيل اللجان القطاعية التي تعد المحرك الرئيس للغرفة، والتي ينبثق منها عدد من اللجان المتخصصة لخدمة عدد من القطاعات، إضافة إلى العمل على رسم خارطة الطريق الموائمة في خططها لرؤية المملكة 2030، وذلك بحسب ما أوضحه لـ"مكة" نائب رئيس غرفة جدة فايز الحربي.

وأضاف أن العمل سيكون على قدم وساق لخدمة المجتمع الجداوي فيما يتعلق بمهام الغرفة وواجبتها التي نتطلع أن يكون هناك عدد من الفعاليات والمناسبات الموازية لأعمال الغرفة التي نأمل أن تكون عونا لرجال الأعمال والمال بكل طبقاتهم الممثلين للمنشآت الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، في وقت يعلم الجميع أن محافظة جدة تعد بوابة للاقتصاد، وتاريخها التجاري يجعل من الضروري انعكاس الجهود على جودة العمل.

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وقال رئيس مجلس إدارة غرفة جدة محمد ناغي إن المجلس يعتزم توظيف أهدافه لخدمة مسيرة التنمية وتطوير خدمات مجتمع الأعمال، وسوف تؤخذ الآراء الجيدة التي قدمها الأعضاء الذين دخلوا مجلس الإدارة أو من لم يحالفهم الحظ، موضع الاهتمام، والعمل على تنفيذها، لأن هدف الجميع هو خدمة الوطن، في وقت تخدم فيه غرفة جدة نحو 100 ألف منتسب، مشيرا إلى أن اللجنة المشكلة تولي متابعة تنفيذ الخطط التي وضعت أو اقتراح أي تعديلات أهمية كبرى.

وبين ناغي أن أعضاء مجلس الإدارة سيعملون على خدمة مجتمع الأعمال، والإسهام في رفعة الوطن وتحقيق غاياته العليا، موجها شكره لأعضاء المجلس في الدورة السابقة، مثمنا الجهود الكبيرة التي بذلوها من أجل خدمة وتطوير مجتمع الأعمال، ومبرزا دور وزارة التجارة والاستثمار والجهود التي بذلتها اللجنة المشرفة على الانتخابات ودعم الوزارة لبيت أصحاب الأعمال بجدة والقطاع الخاص على مدار الفترة الماضية.

كما شدد المجلس في اجتماعه الأول الأحد الماضي على الرقي بأعرق الغرف الخليجية وأول غرفة سعودية والعزم على مواصلة الإنجازات التي حققتها على مدى السنوات الأربع الماضية، وسوف يتولى كل شخص من الأعضاء ملفا ومهام خلال السنوات الأربع المقبلة، وتشكيل لجنة ستبدأ عملها على الفور لجمع كل البرامج الانتخابية التي قدمها المرشحون لغرفة جدة، سواء من دخلوا مجلس الإدارة أو من لم يحالفهم الحظ، وذلك من أجل بلورتها إلى أهداف ومقترحات يجري تطبيقها.

يذكر أن غرفة جدة أنهت انتخاباتها الالكترونية بعد مشاركة ثلاث جھات تنظيمية لإدارة الانتخابات، ممثلة في وزارة التجارة ومجلس الغرف السعودیة وغرفة جدة، واستمرت 5 أیام، أربعة منھا في جدة، ویوم واحد في محافظات المنطقة في كل من القنفذة واللیث ورابغ وخلیص، وتم اختيار رئيس المجلس محمد ناغي، ونائبيه فايز الحربي، وخلف العتيبي، كما تم اختيار ممثل للغرفة في مجلس الغرف السعودية، صالح السريع.