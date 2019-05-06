الترخيص لـ5 متاحف بالرياض بينها متحفان لسيدتين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض
رخصت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في منطقة الرياض لخمسة متاحف تراثية جديدة في المنطقة، لتنضم إلى قائمة المتاحف الخاصة المرخصة من قبل الهيئة في منطقة الرياض، والتي تصل حاليا إلى 50 متحفا تتوزع على عدد من مدن ومحافظات المنطقة.
وسلمت الهيئة التراخيص لأصحاب المتاحف الجديدة وهي، متحف الماجد التراثي بروضة سدير بمحافظة المجمعة، ومتحف خالد الرضيان التراثي بالرياض، ومتحف القرارة في الدوادمي، إضافة إلى متحفين تملكهما سيدتان سعوديتان، وهما متحف رواق التراث في الرياض، ومتحف موضي العصيمي بمحافظة الدوادمي.
وأوضح مدير إدارة التراث الوطني في الهيئة بمنطقة الرياض الدكتور عجب العتيبي أن منطقة الرياض باتت الأولى في عدد المتاحف الخاصة المرخصة من قبل الهيئة بين مناطق المملكة، مبينا أن عدد المتاحف الخاصة بمنطقة الرياض يقارب 50 متحفا مرخصا من قبل الهيئة، إضافة إلى المتاحف الحكومية الأخرى والتي تتنوع في معروضاتها ومحتوياتها لتشمل المقتنيات الأثرية والتراثية والشعبية.
وقال «تشارك المتاحف الخاصة في الاحتفال بالأعياد الرسمية وفي المناسبات الوطنية، والإجازات الرسمية واليوم العالمي للمتاحف، حيث تستقبل الزوار من المواطنين والمقيمين وطلاب المدارس وضيوف الدول من الدول الأجنبية، وذلك من خلال إقامة العديد من الفعاليات الثقافية والعروض التراثية».
5 متاحف:
- متحف الماجد التراثي
- بروضة سدير
- متحف خالد الرضيان التراثي بالرياض
- متحف القرارة في الدوادمي
- متحف رواق التراث في الرياض
- متحف موضي العصيمي بالدوادمي
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