«جازان للصناعات» تعرض مشاريعها على 600 مقاول سعودي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

عرضت مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية خلال ورش عمل استهدفت أكثر من 600 مقاول سعودي في عدد من المدن حول المملكة المشاريع الإنشائية وعقود التشغيل والصيانة.

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وقدمت من خلال الورش معلومات تفصيلية عن مشاريعها الحالية والمستقبلية، كالمواصفات والمعايير والاشترطات، والتي تجذب وتساعد المقاولين للمساهمة والمشاركة ببناء مدينة مستقبل الاقتصاد والصناعة الوطنية، مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، وقد أجاب مسؤولو ومختصو الهيئة الملكية على كل استفسارات ومقترحات الشركات والمؤسسات المشاركة وتقديم الدعم لها.

واشتملت ورش العمل على عروض مرئية عدة قدمها نخبة من مهندسي الهيئة الملكية توضح للمقاولين آليات التسجيل والتواصل، وعرض فيلم وثائقي عن مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية يستعرض تطلعات ودعم القيادة لبناء مدينة صناعية تحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الداعية لنهضة المملكة من خلال اقتصاد مزدهر لتصبح من مصاف الدول المتقدمة.

ونفذت الورش في مدن جيزان وأبها والرياض وجدة والدمام، حيث وجهت الهيئة الملكية دعواتها بالتعاون مع شركائها من الغرف التجارية في المناطق التي أقيمت فيها ورش العمل، وكذلك الهيئة السعودية للمقاولين، والتي عرضت طرق استخراج التراخيص واعتماد المقاولين لدى الهيئة، كما وجهت الهيئة الدعوة لكل المقاولين السعوديين للتواصل مع إدارة مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية.