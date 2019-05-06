الإسكان التنموي يبني 1289 وحدة في عسير

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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وقعت وزارة الإسكان ممثلة في برنامج الإسكان التنموي اتفاقية بناء مع تحالف استرا وEITCGG، لتشييد عدد من الوحدات السكنية في منطقة عسير، بهدف توفير المزيد من الوحدات السكنية لمستفيدي الإسكان التنموي وفق احتياج مناطق المملكة، وذلك بحضور وزير الإسكان ماجد الحقيل.
وأوضح البرنامج أمس أنه استمرارا لسلسلة اتفاقيات بناء الوحدات السكنية في عدد من مدن ومحافظات مناطق المملكة، فإن الاتفاقية التي وقعها البرنامج ستعمل على توفير 1289 وحدة سكنية في منطقة عسير، حيث سيتم بناء 200 وحدة سكنية في أبها، و123 وحدة سكنية في بارق، و173 وحدة في بلقرن، و793 وحدة سكنية في بيشة.
وتأتي هذه الاتفاقية استكمالا لاتفاقيات البناء السابقة في كل من مناطق (الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، المنطقة الشرقية، وحائل) والموزعة على محافظات (الزلفي، ثادق، شقراء، رماح، الخرج، الدوادمي، رنية، خليص، رابغ، ينبع، الحناكية، النبهانية، الأحساء، الخفجي، وحائل).
وفي إطار مراعاة الإسكان التنموي لطبيعة المناطق التي تسكنها الأسر، والتي تختلف بين منطقة وأخرى، فقد أطلق البرنامج خيار البناء كأحد الخيارات المتنوعة التي توفر مساكن ملائمة لاحتياج كل أسرة وطبيعة الموقع الذي تسكنه، إضافة إلى خيارات الشراء المباشر للوحدات السكنية من السوق، ووحدات وزارة الإسكان الجاهزة والمتوفرة في مختلف مناطق المملكة.
يذكر أن برنامج الإسكان التنموي أحد مبادرات برنامج الإسكان ضمن رؤية المملكة 2030، ويهدف لتلبية احتياج الأسر الأشد حاجة في المجتمع من المساكن وتمكينهم من تملك المسكن المناسب أو الانتفاع به وفق احتياجاتهم وقدراتهم المادية، ولضمان سرعة تلبية احتياجهم، فقد تم إبرام اتفاقيات شراكة مع أكثر من 225 جمعية أهلية منتشرة في جميع مناطق ومحافظات المملكة، لتتولى مهام التواصل وزيارة الأسر ومساعدتها باختيار المسكن ومتابعة التسليم وإدارة وتشغيل الوحدات السكنية.
توفير 1289
وحدة تتوزع إلى:
200 وحدة في أبها
123 وحدة في بارق
173 وحدة في بلقرن
793وحدة في بيشة
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