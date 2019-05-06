فرعان لخدمة عملاء «التجارة» في العلا والوجه

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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افتتحت وزارة التجارة والاستثمار فرعين جديدين لخدمة العملاء في محافظة العلا ومحافظة الوجه، وذلك لتقديم خدمات قطاع الأعمال.

ويأتي ذلك في إطار حرص واهتمام الوزارة بتقديم خدماتها بمفهوم حديث في مختلف مناطق المملكة، وتذليل كل الصعوبات أمام العملاء، وإنهاء إجراءاتهم بكل يسر، إلى جانب إحكام الرقابة على الأسواق، وحماية المستهلكين، وتطبيق الأنظمة.

وأوضحت الوزارة في بيان أمس أنه مع وجود الفرعين الجديدين، بات بإمكان سكان محافظة العلا والقرى والمراكز التابعة لها وهي مغيرا والحجر وأبوراكة وغيرها، وكذلك محافظة الوجه والقرى التابعة لها وهي أملج وبدا وأبوالقزاز وغيرها الاستفادة من خدمات الوزارة بكل يسر وسهولة.

وتطبق مراكز خدمة العملاء للوزارة مفهوم الموظف الشامل ضمن بيئة عمل جديدة ومتطورة تعتمد على التقنيات الحديثة التي تسهل الإجراءات وتختصر الوقت على العملاء، وتسهم في تقديم خدمة نوعية لهم، كما تخصص منطقة متطورة للخدمة الذاتية توفر للعميل الحصول على الخدمة التي يريدها آليا، بالإضافة إلى وجود مسارات ومجموعات محددة لكل خدمة، مما يمكن العميل من الحصول على الخدمة التي يبحث عنها بكل يسر وسهولة.

وتولي التجارة اهتماما كبيرا بالعناية بالعملاء، من خلال قياس نسبة رضاهم عن الخدمات التي تقدمها، ومعرفة انطباعاتهم حول هذه الخدمات، حيث يشاركون في تقييم الخدمات التي يقدمها المركز بشكل دوري.

يذكر أن الوزارة تقدم أيضا وعلى مدار الساعة 52 خدمة الكترونية عبر موقعها الالكتروني mci.gov.sa للشركات والمؤسسات والأفراد بهدف تسهيل بدء ممارسة النشاط التجاري وتعزيز ثقة المستثمرين.

ماذا يخدم الفرعان:

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العلا

مغيرا

الحجر

أبوراكة

الوجه

أملج

بدا أبوالقزاز

فرع الوجه