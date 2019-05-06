مطار المدينة يتصدر مؤشر رضا المسافرين مسجلا أعلى تقييم في تاريخه

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تصدر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة مؤشر رضا المسافرين عن جودة خدمات المطارات لشهر أبريل الماضي، مسجلا أعلى تقييم في تاريخه منذ انضمامه إلى المؤشر الشهري الذي تصدره الهيئة العامة للطيران المدني.

في المقابل لا يزال مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، يتذيل القائمة بفارق كبير عن باقي المطارات المدرجة بالمؤشر.

وتنشر هيئة الطيران تقارير شهرية عن مستوى رضا المسافرين للخدمات المقدمة في المطارات، بهدف تقييم المستوى الحالي للخدمات في المطارات والعمل على تطويرها وتحسينها بشكل أفضل، وذلك بتطبيق أعلى المعايير العالمية في مجال جودة خدمات المسافرين وتحسين جودة تلك الخدمات المقدمة، وهو ما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 لتحقيق أعلى الدرجات في جودة الخدمات.

تراجع مطار الدمام

وبحسب إحصائية الهيئة الصادرة أمس سجل مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة ارتفاعا في نسبة رضا المسافرين عن الخدمات إلى 79% مقارنة بشهر مارس الماضي والتي كانت 78%، في حين سجل كل من مطار الملك خالد الدولي بالرياض ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة خلال أبريل 75% و 58% نسبة رضا المسافرين عن الخدمات المقدمة وهي ذات النسبة لشهر مارس الماضي، بينما انخفضت نسبة الرضا في مطار الملك فهد الدولي بالدمام إلى 77% مقارنة بالشهر الماضي والتي كانت 78%.

مشاركة 500 ألف مسافر

وأظهرت الإحصائية التي شارك فيها أكثر من 500 ألف مسافر أن نسبة رضا المسافرين الإجمالية عن المطارات الأربعة مجتمعة بلغت 74%، وهي ذات النسبة لشهر مارس الماضي.

وتجري الهيئة ممثلة بالإدارة العامة للجودة وحماية العملاء جولات ميدانية بشكل دوري في المطارات، وإعداد تقارير عن مستوى رضا العملاء وملاحظاتهم على الخدمات المقدمة، بهدف تقييم المستوى الحالي للخدمات، وتحليل المعلومات التي ترد عبر استطلاعات الرأي التي تقوم بها الإدارة وأدوات التقييم عالية الموثوقية؛ بهدف العمل على تحسين وتطوير تلك الخدمات المقدمة للمسافرين ومرتادي مطارات المملكة.

تقييمات أبريل 2019:

مطار الملك خالد الدولي 75%

إجراءات السفر والخدمات الأرضية 70 %

خدمات المطار 66 %

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جودة ونظافة مرافق المطار 82 %

مطار الملك عبدالعزيز الدولي 58%

إجراءات السفر والخدمات الأرضية 63%

خدمات المطار 55%

جودة ونظافة مرافق المطار 54%

مطار الملك فهد الدولي77 %

إجراءات السفر والخدمات الأرضية73 %

خدمات المطار 64 %

جودة ونظافة مرافق المطار 82 %

مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي79 %

إجراءات السفر والخدمات الأرضية78 %

خدمات المطار 84 %

جودة ونظافة مرافق المطار 77%