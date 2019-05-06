مصر تشغل أكبر مشروع للطاقة الشمسية بالعالم العام الحالي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل تعتزم مصر تشغيل أكبر مشروع للطاقة الشمسية في العالم هذا العام، حيث يوازي حجمه 20% من مساحة واشنطن ويولد 1600 ميجاوات من الكهرباء.

وأوضح رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس خلال زيارته أمس برفقة وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية الدكتورة سحر نصر لمشروع الطاقة الشمسية في بنبان بأسوان أن محطة الطاقة الشمسية في بنبان ستكون أكبر محطة في العالم تتمكن من جذب أكثر من ملياري دولار من الاستثمارات، مبينا أن هذا المشروع يوازي 20% من مساحة واشنطن.

وأشار مالباس إلى أن هذا يبين دور الإصلاحات في مجال الطاقة. وقال إن الإصلاحات التي قامت بها مصر في مجال الطاقة فتحت بابا قويا أمام استثمارات القطاع الخاص بهذا القطاع، وأضاف أنه يمكن إجراء نسخ مماثلة في قطاعات نمو حيوية أخرى مثل النقل والزراعة والمياه والصرف الصحي.

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من جهتها أكدت الدكتورة نصر أن مصر ستبدأ هذا العام التشغيل الكامل لمشروع «بنبان» للطاقة الشمسية في جنوب البلاد، وهو أكبر مشروع للطاقة الشمسية في العالم.

ويسهم البنك الدولي في المشروع، حيث مولته ذراعه المعنية بالقطاع الخاص مؤسسة التمويل الدولية بمبلغ 653 مليون دولار، من إجمالي قيمته التي تبلغ ملياري دولار.

ومن المنتظر أن يولد المشروع ما يصل إلى 1600 ميجاوات من الكهرباء. وفي مسعى لتعزيز ثقة المستثمرين، تعكف مصر على تنفيذ إصلاحات اقتصادية في إطار برنامج قرض قيمته 12 مليار دولار على ثلاث سنوات، جرى الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016، وشملت الإصلاحات تطبيق ضريبة القيمة المضافة وخفض دعم الطاقة وتحرير سعر صرف العملة، مما أدى إلى هبوط حاد في قيمتها.

وحصل مشروع بنبان أخيرا على أفضل مشروع من البنك الدولي لعام 2019.