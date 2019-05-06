4 أهداف لـ «فنتك السعودية» لتحويل المملكة لوجهة ابتكار بالتقنية المالية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكدت مدير عام مبادرة «فنتك السعودية» نجود المليك أن المبادرة تسعى لخلق شراكات استراتيجية، ونشر ثقافة تقنيات المال وتعزيز ريادة المملكة في هذا المجال وتحويلها لوجهة ابتكار بالتقنية المالية، من خلال تحقيق أربعة أهداف أساسية تتمثل في تسريع وتيرة نمو وتطور التقنية المالية في المملكة للمساهمة في جعلها وجهة للابتكار في هذا المجال، وتأسيس فهم شامل للتقنية المالية على مستوى المملكة، ودعم تطوير المنشآت الصغيرة والناشئة المختصة في المجال ذاته، وإنشاء منتجات وخدمات التقنية المالية لدعم هذا القطاع في جميع أنحاء المملكة.

وقالت «سوق التقنية المالية في المملكة موعود بجيل جديد قادر على مسايرة التكنولوجيا المالية المتطورة والبرامج المبتكرة بما يتناسب وطموحات «فنتك السعودية» ومكانة السوق السعودي كسوق رائد في مجال تطبيق التكنولوجيا المالية».

وأوضحت المليك خلال ديوانية «كيف ستبدو ملامح التكنولوجيا المالية 2030 ودور شباب الأعمال في صياغة الفنتك السعودية» التي نظمتها لجنة شباب الأعمال بغرفة الرياض، أن الهدف من الديوانية توعوي لرفع المستوى المالي وتشجيع شباب الأعمال على التوجه لتطبيق التقنية المالية الحديثة، مشيرة إلى أن «فنتك السعودية» يهدف لنشر تطورات التقنية المالية بين شباب الأعمال الطامحين لقيادة دفة العمل مستقبلا، سعيا لتحقيق رؤية 2030.

تطور التقنيات

من جانبها، أوضحت المتخصصة في الذكاء الاصطناعي في التجارة والاقتصاد، مساعد المشرف العام على معهد ريادة الأعمال جامعة الملك سعود الدكتورة بدور الريس أن تقنيات الذكاء الاصطناعي أسهمت بشكل كبير في تطور التقنيات المالية في العالم وبشكل خاص المملكة، مشيرة إلى أن من ضمن المجالات التي جرى تطويرها بواسطة الذكاء الاصطناعي مجال التأمين ومجال الإقراض ومجال السياسات والتشريعات، وكذلك غسيل الأموال ومحاربة الاحتيال، ورحلة العميل.

انعكاس إيجابي

وأكد نائب الرئيس للاستراتيجية والتميز بشركة الدفوعات السعودية محسن الزهراني أن اللقاء يهدف إلى رفع مستوى الشمول المالي، وتقليل الاعتماد على النقد، وتحسين تقديم الخدمة إلى العملاء، وتطبيق كل المدفوعات الابتكارية بالمملكة، مفيدا بأن تطبيق الفنتك سينعكس على السوق بشكل إيجابي.

ثقافة التقنية المالية

من جهته أشار رئيس مجلس إدارة «هايبر باي» عبدالله التمامي إلى أن الهدف من اللقاء نشر ثقافة التقنية المالية التي تعرف «بالفنتك»، وهو استخدام التقنية المالية بالعمليات التجارية، سواء كانت التقنية مستخدمة في مجال البنوك، أو في مجال التأمين، أو في مجال النقد.

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تكوين شركات

ودعا التمامي الشباب إلى انتهاز الفرص لتكوين شركات تستخدم الفنتك، أو البحث عن وظائف بتلك الشركات لمواكبة التطورات العالمية وتحقيق المنافسة القوية، وتحصيل عائد مرتفع، مؤكدا أن الصبر هو سلاح الشباب للنجاح، والمملكة تتجه إلى تطبيق الفنتك بشكل واسع، وأن مؤشرات السوق تؤكد أن تطبيق الفنتك في تسارع ونمو بالدفوعات الالكترونية بالمملكة، حيث تشير الإحصاءات إلى أن نحو 50 - 60% من المدفوعات بالمملكة تجري الكترونيا بشكل شهري.

وطالب التمامي الجهات التشريعية المواصلة في تسهيل التشريعات، وفتح منطقة تجريبية للشركات لتدريب الشباب على استخدام التقنية والاستفادة من الفنتك.

4 أهداف لـ «فنتك السعودية»

1 تسريع وتيرة نمو وتطور التقنية المالية في المملكة لجعلها وجهة للابتكار

2 تأسيس فهم شامل للتقنية المالية على مستوى المملكة

3 دعم تطوير المنشآت الصغيرة والناشئة المختصة في المجال نفسه

4 إنشاء منتجات وخدمات التقنية المالية لدعم القطاع في أنحاء المملكة

«فنتك السعودية»

هي مبادرة أطلقتها مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، تمثل إحدى مبادرات تطوير القطاع المالي، وتعنى بتحفيز قطاع التقنية المالية في المملكة لتصبح مركزا للتقنيات المالية يحتضن منظومة مزدهرة ومسؤولة تشمل البنوك والمستثمرين والشركات والجامعات ومؤسسات الدولة، بما يسهم في دعم الشمول المالي وزيادة التعاملات المالية الرقمية.

وتهدف مؤسسة النقد من خلال المبادرة إلى النهوض بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتنويع الاقتصاد المحلي، وتوليد فرص العمل، حيث تقوم المبادرة على تحقيق عدد من الأهداف، أبرزها: إطلاق النسخة الأولى من منظومة التقنيات المالية في المملكة، وتثقيف الأفراد وإلهامهم لتطوير معارفهم ومهاراتهم في مجال التقنيات المالية، ودعم المصارف المحلية وشركات التقنيات المالية العالمية والشركاء لإقامة فعاليات متنوعة في مجال التقنيات المالية داخل المملكة.