شكرا لقرائتكم خبر عن فاروس يبقى على توصياته بزيادة الوزن النسبى على "إعمار مصر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبقى بنك الاستثمار فاروس، على توصياته بزيادة الوزن النسبى على سهم شركة إعمار مصر للتنمية بقيمة عادلة 6.06 جنيه للسهم، ويشكل صافى نقدية الشركة حالياً 82.2% من القيمة السوقية.

ويرى فاروس، فى تقرير بحثى، أنه بعد تقديم شركة إعمار أداء قوى فى الربع الرابع من 2018، شهدت إيرادات الربع الأول من 2019 انخفاضًا نسبته 31.8% سنويًا، و83.9% ربعيًا إلى 566.6 مليون جنيه؛ نتيجة تراجع عدد الوحدات المسلمة فى مشروع أب تاون كايرو، ليساهم كل من مشروع ميفيدا ومشروع مراسى بنسب متساوية تقريبا فى إجمالى عدد الوحدات المسلمة خلال الربع.

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وأضاف فاروس، أن مستويات الهوامش على الأساسين السنوى والربعى لشركة إعمار تحسنت إذ ارتفع هامش مجمل الأرباح إلى 44.0%، كمل ارتفع هامش صافى الأرباح إلى 73.9% نتيجة الدخل التمويلى، وارتفع صافى النقدية طفيفًا من 12.3 مليار بنهاية عام 2018 إلى 12.5 مليار جنيه بنهاية الربع الأول لعام 2019.

كما شهدت حسابات العملاء، بما فى ذلك حسابات العملاء الخارجة عن الميزانية، انخفاضًا طفيفًا من 15.2 مليار جنيه بنهاية عام 2018 إلى 14.6 مليار جنيه بنهاية الربع الأول لعام 2019، منوهة إلى أن الشركة لم تكشف بعد عن أرقام المبيعات، مثلما صار الأمر فى معظم أوقات العام.