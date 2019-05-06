أخبار البورصة المصرية اليوم الاثنين 6-5-2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الاثنين 6-5-2019، وجاءت أبرزها تراجع مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، أولى جلسات شهر رمضان، بضغوط مبيعات المتعاملين الأفراد العرب، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 14.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 777.532 مليار جنيه.

البورصة تخسر 15 مليار جنيهتراجعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، أولى جلسات شهر رمضان، بضغوط مبيعات المتعاملين الأفراد العرب، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 14.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 777.532 مليار جنيه. البورصة تخسر 15 مليار جنيهتراجعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، أولى جلسات شهر رمضان، بضغوط مبيعات المتعاملين الأفراد العرب، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 14.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 777.532 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 63.2 مليون ورقة مالية بقيمة 311.6 مليون جنيه، عبر تنفيذ 11.7 ألف عملية لعدد 147 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 62.01% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 27.28%، والعرب على 10.71% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 43.96% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 56.03%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب للبيع بقيمة 1.6 مليون جنيه، 26.9 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 609 ألف جنيه، 4.4 مليون جنيه، 1.1 مليون جنيه، 22.4 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 2.12% ليغلق عند مستوى 14204 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.18% ليغلق عند مستوى 2204 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.62% ليغلق عند مستوى 17607 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 640 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 1627 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 465 نقطة.

وارتفعت أسهم 9 شركات مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 112 شركة، ولم تتغير مستويات 26 شركة.

أوراسكوماعتمدت الجمعية العامة العادية لشركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، القوائم المالية للعام المالى المنتهى فى ديسمبر الماضى، تقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة عن نشاط أوراسكوم للاستثمار خلال العام الماضى، وإخلاء طرف المجلس عن الفترة. أوراسكوماعتمدت الجمعية العامة العادية لشركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، القوائم المالية للعام المالى المنتهى فى ديسمبر الماضى، تقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة عن نشاط أوراسكوم للاستثمار خلال العام الماضى، وإخلاء طرف المجلس عن الفترة.

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وقالت الشركة فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الاثنين، إن نائب رئيس مجلس الإدارة أحاط المساهمين بكافة الإجراءات التى اتخذتها أوراسكوم للاستثمار حتى تاريخه فى شأن الاستحواذ على أسهم النيل للسكر من عقود المعاوضة لحين انتهاء الدراسة المحدثة من المستشار المالى المستقل وإنهاء المفاوضات فى شأن الاستحواذ.

وكان مجلس الإدارة قام بتكليف المستشار المالى المستقل بتحديث دراسة وتقرير القيمة العادلة لتأخذ فى الاعتبار نتائج القوائم المالية المدققة لشركة النيل للشكر عن العام الماضى والقوائم المالية التى سيتم إصدارها عن الفترة المالية المنتهية فى مارس الماضى.

وحققت الشركة أرباحاً بلغت 865.59 مليون جنيه خلال 2018، مقابل أرباح بلغت 453.12 مليون جنيه فى 2017، مع الأخذ فى الاعتبار حقوق الأقلية.

أعلن البنك المصرى الخليجى، عن نتائج أعماله عن الربع الأول من العام الجارى، وسجلت صافى ربح بلغ 148.2 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية مارس الماضى، مقابل 147.88 مليون جنيه أرباح خلال نفس الفترة من العام الماضى، بنسبة زيادة هامشياً بنسبة 0.2% على أساس سنوى.

وأضاف البنك فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الاثنين، أن إيرادات الفوائد المجمعة من الفوائد تراجعت هامشياً خلال الفترة حيث سجلت 1.84 مليار جنيه بنهاية مارس ، مقابل إيرادات فوائد بقيمة 1.87 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى.

البنك التجارىاعتمد مجلس إدارة البنك التجارى الدولى، القوائم المالية المجمعة والمستقلة للبنك عن الربع الأول من عام 2019، وحقق البنك صافى ربح عن تلك الفترة بلغ 2.6 مليار جنيه بنسبة زيادة 31% عن نفس الفترة من العام الماضى. البنك التجارىاعتمد مجلس إدارة البنك التجارى الدولى، القوائم المالية المجمعة والمستقلة للبنك عن الربع الأول من عام 2019، وحقق البنك صافى ربح عن تلك الفترة بلغ 2.6 مليار جنيه بنسبة زيادة 31% عن نفس الفترة من العام الماضى.

وسجل البنك نموا فى محفظة القروض بلغت 16%، كما شهدت الودائع زيادة بلغت 3% مقارنة بالسنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر الماضى، بينما ترتفع تلك الزيادة لتسجل 15% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وبلغت نسبة القروض للودائع 24.6%.

وجاء النمو فى صافى الربح، بحسب بيان البنك التجارى الدولى للبورصة المصرية اليوم الاثنين، بعد ارتفاع الإيرادات خلال الربع الأول من العام الجارى بنسبة 35% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضى، مصحوبة بارتفاع صافى الدخل من العائد بنسبة 52%، فى حين انخفض صافى الدخل بخلاف العائد بنسبة 26%، بينما ارتفعت المصروفات إلى الإيرادات بنسبة 6% لتسجل 24.2% مقارنة بنسبة 22.9% عن نتائج نفس الفترة من العام السابق.