شكرا لقرائتكم خبر عن بلتون: تراجع إيرادات "جلوبال تليكوم" لانخفاض العملية المحلية فى باكستان والجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرجعت شركة بلتون المالية القابضة، ارتفاع صافى ربح شركة جلوبال تليكوم القابضة من العمليات الرئيسية بنحو 43 مليون دولار فى الربع الأول من 2019، بنسبة 8% مقارنة بالربع الأول من 2018، إلى نمو الأرباح من العمليات الرئيسية بدعم من قوة الربحية قبل خصم الإهلاك والاستهلاك والفوائد والضرائب بنسبة زيادة 10% مقارنة بالربع الأول من 2018، +11% مقارنة بالربع الرابع من 2018، والربح التشغيلى محققاً نسبة زيادة 19% على أساس سنوى، 30% على أساس ربع سنوى، وبمساعدة انخفاض التكاليف التشغيلية حيث انخفض إجمالى التكاليف التشغيلية بنسبة 9% على أساس سنوى و 11% على أساس ربع سنوى، وذلك نتيجة لتطبيق معيار IFRS 16 بدءً من الأول من يناير 2019.

وأضافت بلتون، فى تقرير بحثى، أن الأرباح المعلنة لشركة جلوبال سجلت صافى ربح بقيمة 32 مليون دولار فى الربع الأول من 2019، بارتفاع من 10 مليون دولار فى الربع الأول من 2018 رغم انخفاضها من 70 مليون دولار فى الربع الرابع من 2018 التى كانت مرتفعة نتيجة عوامل غير متكررة، وتراجعت الخسائر من فروق تحويل العملة بنسبة 35% على أساس سنوى نظراً لتسجيل مكاسب فروق تحويل عملة من إعادة تقييم التزامات عقود خيارات للشركة فى باكستان.

وأشارت بلتون، إلى أن انخفض إجمالى إيرادات شركة جلوبال تيلكوم، بنسبة 2% على أساس سنوى مسجلاً 688 مليون دولار فى الربع الأول من 2019، جاء هذا التراجع الطفيف فى الإيرادات نتيجة انخفاض قيمة العملات المحلية مقابل الدولار الأمريكى فى باكستان بنسبة 25% على أساس سنوى، 4% على أساس ربع سنوى، وفى الجزائر انخفضت العملة 4% على أساس سنوى، ودون تغير على أساس ربع سنوى، وبالتالى، انخفضت الإيرادات المقومة بالدولار لشركة جاز بنسبة 2% على أساس سنوى وربع سنوى مسجلة 362 مليون دولار فى الربع الأول من 2019 بنسبة زيادة 23% على أساس سنوى بالروبية الباكستانية؛ ممثلة 53% من إيرادات المجموعة.

كما تراجعت الإيرادات المقومة بالدولار لشركة جيزى بنسبة 5% على أساس سنوى وربع سنوى مسجلة 192 مليون دولار فى الربع الأول من 2019 بنسبة انخفاض 1% بالدينار الجزائري؛ ممثلة 28% فى إجمالى إيرادات المجموعة.

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وارتفعت إيرادات الموبايل إنترنت للمجموعة بنسبة 40% على أساس سنوى و12% على أساس ربع سنوى مسجلة 177 مليون دولار فى الربع الأول من 2019، لتساهم بنسبة 26% فى إجمالى الإيرادات بزيادة 7.7 نقطة مئوية على أساس سنوى، 3.1 نقطة مئوية على أساس ربع سنوى.

وجاء هذا النمو بدعم من أولا استمرار نمو أعداد المشتركين لدى المجموعة لتبلغ 65 مليون مشترك فى الربع الأول من 2019 بنسبة زيادة 14% على أساس سنوى، ونمو 5% على أساس ربع سنوى، ثانيا ارتفاع استهلاك الموبايل انترنت فى كافة مشغلى الشركة، إذ ارتفع إجمالى الاستخدام بنسبة 106% على أساس سنوى و 11% على أساس ربع سنوى، وبلغت قاعدة مستخدمى المحمول 107 مليون مشترك فى الربع الأول من 2019، بارتفاع 5% على أساس سنوى بنسبة زيادة 3% على أساس ربع سنوى، بدعم من النمو الجيد فى كافة أسواق المجموعة الثلاث؛ فى باكستان بنسبة زيادة 6% على أساس سنوى، و4% على أساس ربع سنوى، فى الجزائر بنسبة زيادة 4% على أساس سنوى، 1% على أساس ربع سنوى، وفى بنجلاديش بنسبة زيادة 2% على أساس سنوى وربع سنوى.

وانخفض الإنفاق الرأسمالى خلال ربع العام بنسبة 31% على أساس سنوى و 8% على أساس ربع سنوى مسجلاً 92 مليون دولار نتيجة انخفاض الرسوم فى باكستان بنسبة انخفاض 21% على أساس سنوى، وفى بنجلاديش بنسبة تراجع 96% على أساس سنوى مما عوض زيادتها فى الجزائر بنسبة زيادة 39% على أساس سنوى، إلا أن صافى ديون المجموعة بلغت 2.52 مليار دولار حتى 31 مارس 2019 بنسبة نمو 7% على أساس سنوى، 18% على أساس ربع سنوى، نشير إلى أن صافى الدين قبل تطبيق معيار IFRS بلغ 2,1 مليار دولار بنسبة انخفاض 12% على أساس سنوي، 3% على أساس ربع سنوى.

وأفاد المدير المالى بشركة فيون لبلومبرج اليوم أن شركته تجرى مفاوضات بناءة مع السلطات المصرية، وأنه يرى احتمالية كبيرة للموافقة على عرض الشراء الإجبارى المقدم من شركته لجلوبال تليكوم هذه المرة. فضلاً عن ذلك، وقعت شركة بنجلالينك اتفاق للحصول على قرض مساهم بقيمة 300 مليون دولار، بضمان من شركة فيون دون أى مقابل. يصل أجل القرض إلى ثلاث سنوات وسيتم استخدامه لإعادة تمويل مبلغ رئيسى بقيمة 300 مليون دولار لسندات مسحتقة فى 6 مايو 2019.