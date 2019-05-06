شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الاستثمار تصدر الكتاب الدورى المنظم لضوابط استخدام أسماء الشركات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت الهيئة الكتاب الدورى رقم 31 لسنة 2019 الخاص بضوابط استخدام أسماء الشركات، وذلك فى إطار جهود وزارة الاستثمار والتعاون الدولي للتيسير على المستثمرين، وفي إطار سعى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة العمل على تبسيط الإجراءات على المستثمرين وتقديم خدمات متميزة.

يتضمن الكتاب الدوري التزام الشركات التي تتضمن اسمائها الفاظ ( اتحاد ، مجلس، وما يشبهاها من الفاظ)اى تسبق اسمها بلفظ شركة كما هو جاء في عقود تأسيس هذه الشركات المعتمدة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرةوذلك في جميع مكاتباتها واعلاناتها وجميع الأوراق الأخرى التي تصدر عن الشركة وذلك منعا لاثارة اللبس أو الخلط في طبيعة الشركة لدى المتعاملين.

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وتتضمن الكتاب أيضا في حالة عدم التزام الشركات المذكورة بإضافة لفظ (شركة) كما هو وارد عند التعامل باسم الشركة، سيعد ذلك تعمدا لعدم الوضوح واخفاء لطبيعة الشركة الاعتبارية الحقيقة، وسوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية الازمة ضد الشركات المخالفة.



