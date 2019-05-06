شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أصول صناديق الاستثمار السعودية 7% بالربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت بيانات حديثة صادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" أن أصول صناديق الاستثمار بنهاية شهر مارس من العام الجاري ارتفعت بنسبة 7% بمايعادل 7.9 مليار ريال.

وبحسب البيانات التي اطلعت عليها "أخبار اليوم" فإن تلك الأصول بلغت بنهاية الربع الأول من العام الجاري نحو 119.76 مليار ريال مقابل أصول بقيمة 111.86 مليار ريال في نهاية الربع الرابع 2018.

وأشارت تلك البيانات إلى أن عدد صناديق الاستثمار العاملة بالسعودية بنهاية الربع الأول 2019 تراجعت إلى 252 صندوقا مقابل 249 صندوقا عددها بنهاية العام الماضي.

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فيما ارتفع عدد المشتركين بتلك الصناديق بنسبة 7.16% إلى 356.41 ألف مشترك بنهاية الربع الثالث 2018 مقارنة بنحو 332.57 ألف مشترك بنهاية عام 2018.

وتشمل أصول صناديق الاستثمار أصول محلية وأصول أجنبية، يتضمن كل منها أسهم وسندات، أدوات نقدية، أصول أخرى، واستثمارات عقارية.

وخلال الربع الأول من العام الجاري تراجعت أصول صناديق الاستثمار المحلية بنسبة 11.34 % لتصل إلى 83.03 مليار ريال مقابل 93.65 مليار ريال بنهاية عام 2018.

فيما ارتفعت الأصول الأجنبية لتلك الصناديق بنسبة 101.7% لتصل قيمتها إلى 36.73 مليار ريال بالربع الأول 2019 مقابل 18.21 مليار ريال بنهاية العام الماضي.