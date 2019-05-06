شكرا لقرائتكم خبر عن "كيبكو" الكويتية: "سدافكو" تستطيع تنفيذ استحواذ بمليار ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمجموعة مشاريع الكويت القابضة "كيبكو" أن شركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية "سدافكو" السعودية تستطيع تنفيذ استحواذ بمليار ريال، بفضل وفرة النقد لديها وانعدام الديون. وأشار فيصل العيار إلى أنها تبحث بالفعل عن فرص للاستحواذ داخل السعودية وخارجها، بحسب قناة العربية. يشار إلى أن مجموعة "كيبكو" تملك من خلال شركة "القرين"، 40% من أسهم "سدافكو".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "كيبكو" الكويتية: "سدافكو" تستطيع تنفيذ استحواذ بمليار ريال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.