شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "إعمار للتطوير" تتراجع 8% بالربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية لشركة "إعمار للتطوير"، عن تراجع أرباحها بنسبة 8% خلال الربع الأول من العام 2019.

وأفادت الشركة في بيان لسوق "دبي" المالي، اليوم الإثنين، إلى تحقيقها صافي ربح بلغ 751 مليون درهم، مقابل صافي ربح بلغ 819.3 مليون درهم خلال الربع الأول من العام 2018.

وارتفعت الإيرادات إلى 3.34 مليار درهم، مقابل إيرادات بلغت 3.26 مليار درهم خلال الربع الأول من العام 2018.

وفي المُقابل، ارتفاع المصروفات البيعية والتسويقية والعمومية والإدارية بنسبة 40% لتبلغ 363 مليون درهم مقارنة بـ 259 مليون درهم خلال نفس الفترة عام 2018.

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وذكرت الشركة أنها حققت مبيعات عقارية قياسية بلغت 5.90 مليار درهم خلال الثلاثة أشهر الأولي 2019، كما أعلنت أن محفظة المشاريع قيد التطوير بلغت 37.73 مليار درهم بنهاية الربع الحالي.

وأطلقت "إعمار للتطوير" ثمانية مشاريع جديدة خلال الربع الأول من عام 2019 بقيمة إجمالية تبلغ 4.36 مليار درهم، وبلغت نسبة المبيعات للمستثمرين من غير المقيمين في دولة الإمارات بنسبة 45% من إجمالي مبيعات الشركة.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي ربح بلغ 3.9 مليار درهم إماراتي (1.1 مليار دولار) خلال العام 2018 مقابل صافي ربح في العام 2017 بلغ 2.7 مليار درهم (747 مليون دولار).

وقفز إجمالي إيرادات الشركة في العام 2018 إلى 15.4 مليار درهم مقابل 8.9 مليار درهم في عام 2017، بنسبة زيادة بلغت 74%.