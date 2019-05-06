شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "أبوظبي الوطنية للفنادق" تتراجع 3% بالربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية لشركة "أبوظبي الوطنية للفنادق"، عن تراجع أرباحها بنسبة 2.6% خلال الربع الأول من العام 2019.

وأفادت الشركة في بيان لسوق "أبوظبي" المالي، اليوم الإثنين، إلى تحقيقها صافي ربح بلغ 94.8 مليون درهم، مقابل صافي ربح بلغ 97.3 مليون درهم خلال الربع الأول من العام 2018.

وارتفعت الإيرادات التشغيلية إلى 366.6 مليون درهم، مقابل إيرادات تشغيلية بلغت 331.1 مليون درهم خلال الربع الأول من العام 2018.

Advertisements

وفي المُقابل ارتفعت تكلفة الخدمات إلى 279.4 مليون درهم، مقابل تكاليف خدمات بلغت 252.9 مليون درهم خلال الربع الأول من العام 2018.

كذلك ارتفع صافي تكاليف التمويل إلى 17.6 مليون درهم، مقابل صافي تكاليف تمويل بلغ 3.3 مليون درهم خلال الربع الأول من العام 2018.

يُذكر أن الشركة حققت صافي ربح بلغ 241.2 مليون درهم في العام 2018، مقابل صافي ربح بلغ 248 مليون درهم خلال العام 2017.