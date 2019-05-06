شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض تكلفة التمويل تصعد بأرباح "دانة غاز" 151% بالربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية لشركة "دانة غاز"، عن ارتفاع أرباحها بنسبة 151% خلال الربع الأول من العام 2019.

وأشارت الشركة في بيان لسوق "أبوظبي" المالي، اليوم الإثنين، إلى تحقيقها صافي ربح بلغ 128 مليون درهم (35 مليون دولار)، مقابل صافي ربح بلغ 51 مليون درهم (14 مليون دولار) خلال الربع الأول من العام 2018.

وأرجعت الشركة هذه الزيادة في الربحية بشكل رئيسي إلى انخفاض تكلفة التمويل من 51 مليون درهم بالربع الأول من 2018 إلى 15 مليون درهم بالربع الأول من العام الجاري، وذلك عقب إعادة هيكلة الصكوك في 2018، وارتفاع الدخل الآخر.

وارتفع صافي الإيرادات إلى 289 مليون درهم، مقابل صافي إيرادات بلغ 271 مليون درهم خلال الربع الأول من العام 2018.

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وتجدر الإشارة إلى أن إنتاج "دانة غاز" ارتفع خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 6% ليصل إلى 68.7 ألف برميل نفط مكافئ يوميًا، مقارنة بـ 65 ألف برميل خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وقالت الشركة، في بيان سابق، إن هذا الارتفاع جاء بفضل عملياتها في إقليم كردستان العراق التي حققت قفزة كبيرة في معدل إنتاج الربع الأول من العام 2019، ليصل إلى 32.8 ألف برميل نفط مكافئ يوميًا مقارنة بـ 26.3 ألف برميل نفط مكافئ يوميًا خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

يُذكر أن الشركة حققت صافي خسارة بلغ 186 مليون دولار (682 مليون درهم) في العام 2018، مقابل صافي ربح بلغ 83 مليون دولار (305 مليون درهم) خلال العام 2017.

وارتفعت الخسائر المُحققة من مخصص الانخفاض في القيمة خلال العام 2018 إلى 250 مليون دولار (916 مليون درهم) مقابل 36 مليون دولار (132 مليون درهم) في العام 2017.