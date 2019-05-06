شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة الإيرادات ترفع أرباح "بوان" 7.3% في الربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية لشركة بوان، المعلنة اليوم الإثنين، عن ارتفاع في الأرباح بنسبة 7.3% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2019.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 15 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 14 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وقالت الشركة إن ارتفاع الأرباح بالربع الأول من العام الجاري يعود إلى ارتفاع إجمالي الدخل متأثراً بارتفاع الإيرادات وهامش الربح وارتفاع الإيرادات الأخرى. كما ارتفعت مصاريف التشغيل والأعباء التمويلية والزكاة، بينما انخفضت ضريبة الدخل.

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وبلغ إجمالي المبيعات خلال الربع الأول 596.8 مليون ريال مقابل مبيعات بلغت 522.4 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، وذلك بزيادة قدرها 14.3%.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي خسائر بلغت 218.353 مليون ريال خلال العام 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 71.013 مليون ريال في العام 2017.

وعزت الشركة تحقيق الخسائر في 2018 إلى تسجيل خسارة انخفاض غير تشغيلي وغير نقدي بمبلغ 189.2 مليون ريال نتج عن الانخفاض في قيمة الشهرة التي نتجت عند الاستحواذ على الشركة المتحدة للمحولات الكهربائية المحدودة في عام 2010 بمبلغ 169.8 مليون ريال سعودي.