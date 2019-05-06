شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض المبيعات يدفع "الصناعات الكهربائية" لتحقيق الخسائر بالربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت نتائج أعمال شركة الصناعات الكهربائية، المعلنة اليوم الإثنين، تحولها لتسجيل الخسائر خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2019.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي خسائر بلغ 4.2 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 11 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة تسجيل الخسائر بالربع الأول من العام الجاري إلى انخفاض المبيعات من 184.8 مليون ريال الى 106.2 مليون ريال بسبب انخفاض الطلب من العملاء الرئيسيين وتأجيل التوريد لبعض المشاريع.

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كذلك ارتفعت المصروفات المالية من 1.7 مليون ريال إلى 3.3 مليون ريال بسبب ارتفاع تكلفة الإقراض وزيادة مستوي التمويل.

وعلى الرغم من انخفاض المبيعات بسبب انخفاض الطلب من العملاء الرئيسيين وتأجيل التوريد لبعض المشاريع، فقد ارتفع الربح الإجمالي وانخفضت الخسارة التشغيلية بسبب تنوع المنتجات المباعة والتي تتضمن بعض المنتجات ذات الربحية الأعلى.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي ربح بلغ 7.1 مليون ريال خلال العام 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 57.3 مليون ريال في العام 2017.

وعزت الشركة تراجع الأرباح في 2018 إلى انخفاض المبيعات من 869.8 مليون ريال الى 705.9 مليون ريال، بالإضافة إلى انخفاض مبيعات المنتجات ذات الربحية الأعلى.