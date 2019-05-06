شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تضخ 233 مليار دولار بالأوراق المالية الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بلغت استثمارات السعودية بالأوراق المالية الأمريكية نحو 233 مليار دولار بنهاية النصف الأول من العام الماضي 2018.

واحتلت المملكة المرتبة الـ22 بين أكبر دول العالم استثمارا في الأوراق المالية الأمريكية، والثانية بين الدول العربية ودول منطقة الشرق الأوسط بعد الكويت البالغة حيازتها 269 مليار دولار.

وتستثمر السعودية 121 مليار دولار في ديون طويلة الأجل، تمثل 52% من استثمارات المملكة في الأوراق المالية الأمريكية.

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كما تستثمر السعودية نحو 57 مليار دولار في الأسهم الأمريكية، تمثل 25% من إجمالي استثماراتها هناك، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وتبلغ استثمارات السعودية في الديون الأمريكية قصيرة الأجل، نحو 54 مليار دولار، تشكل 23% من إجمالي استثماراتها في الأوراق المالية الأمريكية بنهاية النصف الأول من العام الماضي.

وبين الـ25 الكبار تضمنت القائمة دولتين خليجيتين وعربيتين فقط بخلاف السعودية، وهما الكويت التي احتلت المرتبة 21 بحيازتها 269 مليار دولار من الأوراق المالية الأمريكية، والإمارات باستثمارات تبلغ نحو 156 مليار دولار، حجزت بها المرتبة 25 عالميا.

وتصدرت اليابان وجزر الكايمان والصين قائمة كبار المستثمرين في الأوراق المالية الأمريكية في نهاية النصف الأول من العام الماضي، بنحو 2.04 تريليون دولار، ونحو 1.76 تريليون دولار، ونحو 1.61 تريليون دولار على التوالي.