شكرا لقرائتكم خبر عن دريك آند سكل: ملتزمون بقرار هيئة الأوراق بشأن تقصي الحقائق والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكدت شركة دريك آند سكل إنترناشيونال التزامها الكامل باستمرار التعاون مع هيئة الأوراق المالية والسلع بخصوص قرارها المتعلق بتشكيل لجنة تقصي حقائق والتفتيش من أجل التدقيق على أعمال الشركة، وفحص ملفاتها.

وأوضحت الشركة أن إعلان النتائج لعام 2018 ما هو إلا جزء من التزام الإدارة الحالية تجاه المساهمين والمستثمرين، والتزامها الكامل بالشفافية والمسؤولية والحوكمة المتوافق مع خطة إعادة الهيكلة ، والتي تم الموافقة عليها في اجتماع الجمعية العمومية في 8 إبريل.

وشكرت الشركة الهيئة على جهودها ودعمها لخطة إعادة الهيكلة التي تم بالفعل المباشرة بالعمل عليها، بحسب صحيفة الخليج.

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وكانت الهيئة قد قررت في وقت سابق تشكيل فريق تدقيق وتقصي مالي - يضم بيت خبرة عالمي متخصص في مجال التدقيق المالي والفني والاستقصائي- للقيام بمهمة التدقيق على اعمال شركة دريك آند سكل إنترناشيونال وفحص ملفاتها.

وأكدت الهيئة منذ أيام على حقها في اتخاذ الإجراءات العقابية بحالة المخالفة التي قد تصل إلى حد شطب المؤسسة المعنية وحرمانها من التعامل في أسواق المال أو اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتلاعبين، والتي قد تنتهي بهم إلى السجن فضلاً عن الغرامات المالية.

وأزمة "دريك آتد سكل" أثيرت منذ فترة حينما كشفت البيانات المالية لها عن ارتفاع خسائرها بنسبة 280.5% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2018 بالغة 4.501 مليار درهم، مقابل صافي خسارة بلغ 1.183 مليار درهم خلال العام 2017.