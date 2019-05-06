شكرا لقرائتكم خبر عن "دو" تدعو الجمهور لتجريب الجيل الخامس بشكل فعلي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم دعت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو"، سكان الإمارات إلى زيارة متجريها الرئيسيين في دبي وأبوظبي، وتجربة تقنية الجيل الخامس بشكل فعلي، والتعرف على الفوائد التي سيحصلون عليها عند إطلاقها تجارياً حالما تتوفر الأجهزة المتوافقة معها في السوق.

وأكدت الشركة في بيان أطلعت عليه "أخبار اليوم" أن مستقبل تقنية الجيل الخامس بات أقرب إلى الواقع من أي وقت مضى.

وأشارت إلى أنه مع وصولها إلى هدفها المتمثل بنشر 700 محطة قاعدية لشبكات الجيل الخامس عبر كافة أنحاء دولة الإمارات بحلول نهاية العام 2019، ستكون الشركة من أوائل المشغلين على مستوى العالم في توفير شبكة الجيل الخامس.

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وكانت "دو" قد عملت على مدار السنوات القليلة الماضية، على ضخ استثمارات كبيرة، إلى جانب العمل مع منظومة من الشركاء لتطوير وتعزيز قدرات البنية التحتية لشبكة الهاتف المتحرك.

وكشفت النتائج المالية للشركة في وقت سابق عن تراجع أرباحها بنسبة 12.3% خلال العام الربع الأول من العام 2019 بالغا 449.5 مليون درهم، مقابل صافي ربح بلغ 512.6 مليون درهم خلال الربع الأول من العام 2018.

وكانت الشركة قد حققت صافي ربح بلغ 1.75 مليار درهم خلال العام 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 1.71 مليار درهم في العام 2017.