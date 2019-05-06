شكرا لقرائتكم خبر عن "الأوراق المالية"الإماراتية: نعكف على تنفيذ خطة تشمل التدقيق على جودة التقارير المالية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قالت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية إنها تعكف حالياً على تنفيذ خطة تشمل التدقيق على جودة الأعمال والتقارير المالية لشركات التدقيق الخارجي.

وأوضحت أن ذلك ستقوم به من خلال استحداث فريق عمل ذي خبرات عالية، سيتم التعاون معه في التفيش والتدقيق على شركات التدقيق الخارجي المعتمدين من "الهيئة"، بحسب صحيفة الاتحاد.

وقالت إن التعديلات الجديدة على نظام الحوكمة ستتضمن تنويع خبرات مجالس الإدارات وتمثيل المرأة في مجالس إدارات الشركات، بهدف ترشيد ممارسات الحوكمة في الشركات وترسيخها وحماية المساهمين وأصحاب المصلحة بما ينعكس إيجاباً على البيئة الاستثمارية.

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وأوضحت "الهيئة" أنه في حال وجود طلب شكوى من المستثمرين أو أي جهة من ذات المصلحة، تقوم "الهيئة" بالتفتيش على أعمال الشركة ودفاترها، أو أي أوراق أو سجلات لدى فروع الشركات وشركاتها التابعة داخل الدولة وخارجها، أو لدى مدقق حساباتها.

وأكدت الهيئة في بيان لها منذ أيام على حقها في اتخاذ الإجراءات العقابية بحالة المخالفة التي قد تصل إلى حد شطب المؤسسة المعنية وحرمانها من التعامل في أسواق المال أو اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتلاعبين، والتي قد تنتهي بهم إلى السجن فضلاً عن الغرامات المالية.

وكانت الهيئة قد قررت في وقت سابق تشكيل فريق تدقيق وتقصي مالي - يضم بيت خبرة عالمي متخصص في مجال التدقيق المالي والفني والاستقصائي- للقيام بمهمة التدقيق على اعمال شركة دريك آند سكل إنترناشيونال وفحص ملفاتها.

وأزمة "دريك آتد سكل" أثيرت منذ فترة حينما كشفت البيانات المالية لها عن ارتفاع خسائرها بنسبة 280.5% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2018 بالغة 4.501 مليار درهم، مقابل صافي خسارة بلغ 1.183 مليار درهم خلال العام 2017.