شكرا لقرائتكم خبر عن 2.9 ألف شكوى من عملاء "اتصالات" و"دو" خلال أبريل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تلقت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات في الإمارات 2906 شكوى تتعلق بجودة ومستوى الخدمات المقدمة لعملاء مؤسسة "الإمارات للاتصالات" وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو" خلال شهر أبريل الماضي.

وكانت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو" الأعلى في مستوى الشكاوى المقدمة من المشتركين بنحو 1696 شكوى، فيما بلغ عدد الشكاوى المقدمة من عملاء مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) نحو 1210 شكوى، بحسب تقرير الشكاوى الصادر عن هيئة تنظيم الاتصالات، وفقا لصحيفة البيان.

Advertisements

وبحسب التقرير فقد أعرب أكثر من 72.09% من عملاء (اتصالات) عن رضاهم بمستوي الخدمات المقدمة، فيما كانت نسبة المشتركين الذين أكدوا عن عدم رضاهم بالمستوى المقدم نحو 12.5%، بينما كان نسبة العملاء المحايدين 15.41%.

أما عملاء (دو) فقد كانت نسبة العملاء الذين أعربوا عن رضاهم بمستوى الخدمات نحو 71.44%، ونسبة عدم الرضا13.32%، فيما كانت نسبة الحياد 15.24%.

يشار إلى أن الهيئة تلقت في وقت سابق 7548 شكوى من مشتركين، بشأن خدمات شركة الإمارات للاتصالات "اتصالات"، و"دو" خلال الربع الأول من العام الجاري، بزيادة 16.6% مقارنة مع الفترة ذاتها بعام 2018.