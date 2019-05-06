شكرا لقرائتكم ترامب يفاجئ الجميع ويضاعف الرسوم على واردات صينية بـ200 بليون دولار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - واشنطن، بكين – رويترز، أ ف ب - | منذ 3 ساعات في 6 مايو 2019 - اخر تحديث في 6 مايو 2019 / 15:30

كثف الرئيس الأميركي دونالد ترامب الضغط على الصين من أجل التوصل إلى اتفاق تجاري، معلناً أنه سيرفع هذا الأسبوع رسوماً جمركية على بضائع صينية بقيمة 200 بليون دولار، وسيستهدف بضائع أخرى بمئات بلايين الدولارات قريباً.



وقال ترامب إنه سيرفع الرسوم على سلع بقيمة 200 بليون دولار من 10 إلى 25 في المئة يوم الجمعة المقبل. وشدد على أنه سيستهدف سلعاً صينية أخرى بقيمة 325 بليون دولار برسوم جمركية 25 في المئة "بعد وقت قصير" ليغطي بذلك كل واردات الولايات المتحدة من الصين.

وتشكل الخطوة تصعيداً كبيراً في التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم، وتحولاً في نبرة ترامب الذي كان يشير إلى تقدم في محادثات التجارة.

وجاء قرار ترامب بعدما قدم الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر تقريراً لا يبعث على تفاؤل بشأن المحادثات، إذ ذكر أن الصين تتراجع عن بعض التعهدات السابقة.

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وكتب ترامب في تغريدة على "تويتر": "اتفاق التجارة مع الصين مستمر لكن ببطء شديد، إذ يسعون إلى إعادة التفاوض. لا!"

وقال مسؤول صيني مطلع، طلب عدم الكشف عن هويته: "أجواء المفاوضات تغيرت"، مشيراً إلى أن "استمرار المحادثات وكيفية استمرارها من القضايا التي تخضع لإعادة تقييم حالياً". وأضاف: "كل ذلك يتوقف على موقف الولايات المتحدة".

من جهتها، أعلنت بكين اليوم الإثنين أن فريق مفاوضين تجاريين صينيين لا يزال يعتزم التوجه إلى واشنطن لإجراء مفاوضات، على رغم تهديد ترامب بزيادة الرسوم الجمركية.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية غينغ شوانغ خلال مؤتمر صحافي روتيني: "نسعى حالياً إلى فهم الوضع، ولكن الفريق الصيني يستعد للتوجه إلى الولايات المتحدة لإجراء مفاوضات"، من دون تحديد ما إذا كان الوفد سيتوجه كما كان مقرراً هذا الأسبوع إلى واشنطن، حيث يُفترض أن تبدأ جلسة مفاوضات جديدة بعد غد الأربعاء.

ولم يحدد غينغ أيضاً ما إذا كان كبير مفاوضي بكين ليو هي، الذي يُعتبر مقرباً من الرئيس الصيني شي جينبينغ، سيذهب شخصياً إلى واشنطن. وأكد غينغ أن الصين "تأمل التقرب من الولايات المتحدة والتوصل إلى اتفاق لإنهاء خلافاتهما التجارية.