شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة قطر بنسبة 1.58% بختام التعاملات بضغوط هبوط جماعى للقطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت بورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 1.58% خاسرة 164.90 نقطة، ليغلق عند مستوى 10296.59 نقطة. وجرى التداول بختام التعاملات ببورصة قطر على 8.7 مليون سهم بقيمة 246 مليون ريال قطرى عبر 4476 صفقة، وارتفعت 9 أسهم، وانخفض 33 سهما، واستقر سهمين. Advertisements وتراجعت 6 قطاعات على رأسها قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.58%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 2.11%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 2.08%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 1.75%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 1.72%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.01%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.20%.

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