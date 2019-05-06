شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسهم شركة أيروفلوت للطيران عقب حادث تحطم الطائرة فى موسكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هبطت أسهم شركة (أيروفلوت) للطيران الروسى بنسبة 3.3% إلى 93.5 روبل للسهم الواحد فى أعقاب كارثة تحطم الطائرة فى مطار (شيريميتيفو) بموسكو ما أسفر عن مصرع 41 شخصًا .

وذكرت وكالة أنباء (تاس) الروسية، أن ذلك جاء بالتزامن مع تداول البورصة الروسية اليوم الاثنين، حيث أن أسهم الشركة هبطت بمعدل 1.7% وكان السهم يبلغ 95.06 روبل، وذلك وفقًا للبيانات التجارية.

يشار إلى أن النيران قد اندلعت صباح اليوم فى طائرة (الركاب سوخوى سوبرجيت 100) التابعة لطيران (أيروفلوت) الروسى أثناء إجرائها هبوطًا اضطراريًا فى مطار (شيريميتيفو)، حيث كانت فى رحلة بين العاصمة الروسية ومورمانسك، وراح ضحية الحادث 41 شخصًا على الأقل بينما أصيب 6 آخرون من بين 73 راكبًا و5 من أفراد الطاقم كانوا على متن الطائرة.