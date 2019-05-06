الاقتصاد

تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، أولى جلسات شهر رمضان، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على تراجع أيضا.

 

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.46% ليصل إلى مستوى 14444 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 2248 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.62% ليصل إلى مستوى 17969 نقطة.

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كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 644 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 1641 نقطة.

 

 

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