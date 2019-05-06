الاقتصاد

تعرف على مواعيد عمل البنوك فى شهر رمضان المبارك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت البنوك العاملة فى السوق المحلية المصرية، اليوم الاثنين، أول أيام شهر رمضان، تطبيق قرار البنك المركزى المصرى، بمواعيد عمل البنوك فى الشهر الفضيل، وذلك لمدة 4 ساعات يوميًا، حيث من المقرر أن تمتد ساعات العمل بالنسبة للجمهور من التاسعة والنصف صباحًا إلى الواحدة والنصف بعد الظهر.

 

وبالنسبة للموظفين العاملين بالبنوك، من المقرر أن تبدأ البنوك عملها فى التاسعة صباحًا إلى الثانية بعد الظهر.

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