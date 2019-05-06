الاقتصاد

سعر اليورو اليوم الاثنين 6-5-2019 وانخفاض العملة الأوروبية أمام الجنيه

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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الاثنين 6-5-2019 وانخفاض العملة الأوروبية أمام الجنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى، فى تعاملات اليوم الاثنين 6-5-2019، وذلك مقارنة بختام تعاملات أمس الأحد، حيث سجل سعر العملة الأوروبية 19.08 جنيه للشراء، و 19.26 جنيه للبيع فى تعاملات البنك الأهلى المصرى الآن.

 

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وبحسب آخر التحديثات والبيانات الصادرة عن عدد من البنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى، جاء سعر اليورو الأوروبى، كما يلى...

 

سعر اليورو فى البنك المركزى

19.15 جنيه للشراء

19.30 جنيه للبيع 

 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

19.08جنيه للشراء

19.26جنيه للبيع

 

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  سعر اليورو فى بنك مصر

19.08جنيه للشراء

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19.26جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى بنك البركة

19.04جنيه للشراء

19.35جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

19.08جنيه للشراء

19.26جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

19.09جنيه للشراء

19.30جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

19.02جنيه للشراء

19.27جنيه للبيع

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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