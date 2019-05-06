شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الاثنين 6-5-2019 وانخفاض العملة الأوروبية أمام الجنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى، فى تعاملات اليوم الاثنين 6-5-2019، وذلك مقارنة بختام تعاملات أمس الأحد، حيث سجل سعر العملة الأوروبية 19.08 جنيه للشراء، و 19.26 جنيه للبيع فى تعاملات البنك الأهلى المصرى الآن. وبحسب آخر التحديثات والبيانات الصادرة عن عدد من البنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى، جاء سعر اليورو الأوروبى، كما يلى... سعر اليورو فى البنك المركزى سعر اليورو فى البنك المركزى 19.15 جنيه للشراء 19.30 جنيه للبيع سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى 19.08جنيه للشراء 19.26جنيه للبيع سعر اليورو فى بنك مصر سعر اليورو فى بنك مصر 19.08جنيه للشراء Advertisements 19.26جنيه للبيع سعر اليورو فى بنك البركة سعر اليورو فى بنك البركة 19.04جنيه للشراء 19.35جنيه للبيع سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib 19.08جنيه للشراء 19.26جنيه للبيع سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى 19.09جنيه للشراء 19.30جنيه للبيع سعر اليورو فى بنك الإسكندرية سعر اليورو فى بنك الإسكندرية 19.02جنيه للشراء 19.27جنيه للبيع

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