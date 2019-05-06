شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة قطر بنسبة 1.18% بمستهل التعاملات بضغوط هبوط جماعى للقطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت بورصة قطر، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 1.18% خاسرة عدد 123.11 نقطة، ليصل إلى مستوى 10338.38 نقطة.

وجرى التداول بمستهل التعاملات ببورصة قطر على 2.8 مليون سهم بقيمة 81 مليون ريال قطرى عبر 1630 صفقة، وارتفعت 6 أسهم، وانخفض 31 سهما، واستقر سهم.

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وتراجعت كافة القطاعات على رأسها قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.18%، أعقبه قطاع الصناعات بنسبة 1.39%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 1.26%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 1.22%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.16%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.79%.