كتب- أحمد السيد:
قال مصدر مسئول بوزارة المالية، لمصراوي، إن بعثة من صندوق النقد الدولي، بدأت زيارتها لمصر، من أجل إجراء المراجعة الخامسة والأخيرة، لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر، وتستمر حتى يوم 16 مايو الجاري.
وبحسب المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، فإن البعثة عقدت اجتماعات مع قيادات وزارة المالية لمناقشة نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي، بالإضافة إلى الاتفاق على الخطوات القادمة من البرنامج.
وقال المصدر إن البعثة استمعت لشرح من قيادات الوزارة عن تفاصيل زيادة الحد الأدنى للأجور وتأثيره على الموازنة العامة للدولة.
ومن المخطط أن...
كانت هذه تفاصيل خبر "المراجعة الأخيرة".. بعثة صندوق النقد تبدأ زيارتها لمصر قبل صرف الشريحة السادسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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