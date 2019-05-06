شكرا لقرائتكم خبر عن الخليجية يقلص من خسائره – تحليل صباحي – 06-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم الخليجية للاستثمار البترولي (بتروجلف) (GPI) لأدنى سعر له في آخر جلساته عند 26.50 ، ارتد منه ارتفاعاً ليقلص من خسائره ، ويغلق على انخفاض بلغت نسبته -0.37% بما يعادل -0.10 نقطة ، وذلك في ظل استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع استقرار تداولاته أدنى مستوى المقاومة 27.55 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى القصير (من 22.20 إلى 32.90) .

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ولذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 27.55 ، ليستهدف مستوى الدعم التالي عند 26.29 الذي يمثل نسبة 61.8% من نفس المستويات التصحيحية استعداداً لكسره .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 26.29 ومستوى المقاومة 27.55 .