شكرا لقرائتكم خبر عن وربة كبيتل ينقذ نفسه من الخسائر – تحليل صباحي – 06-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم وربة كبيتل (WARBACAP) في آخر جلساته ، وقد سجل السهم أدنى سعر له في تلك الجلسة عند 75.00 ، ليرتد منه ارتفاعاً ليحول خسائره تلك إلى مكاسب في نهاية التداولات ، ويغلق على مكاسب بلغت نسبتها 2.41% بما يعادل 2.00 نقطة ، وذلك على اثر استناده لخط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير ، بالتزامن مع استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

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ولهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 69.98 ، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 89.97 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 75.00 ومستوى المقاومة 89.97 .