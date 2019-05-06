شكرا لقرائتكم خبر عن الانماء يبحث عن قاع صاعد – تحليل صباحي – 06-05-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم شركة الإنماء العقارية (ERESCO) انخفاضه بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليحاول بذلك البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على الارتفاع من جديد ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.95% بما يعادل -0.40 نقطة ، في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير ، وبدعم إيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ووصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع .

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ولهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 47.50 ، طيلة ثبات الدعم 40.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 40.00 ومستوى المقاومة 43.50 .