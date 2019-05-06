شكرا لقرائتكم خبر عن آن يكسر دعمه الحالي – تحليل صباحي – 06-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم آن ديجيتال (AAN) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -3.08% بما يعادل -0.40 نقطة ، ليكسر السهم مستوى الدعم المهم 13.00 ، في ظل استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، ونلاحظ وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع .

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ولذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أدنى مستوى 13.00 ، ليستهدف مستوى الدعم 11.75 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11.75 ومستوى المقاومة 13.50 .