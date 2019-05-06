شكرا لقرائتكم خبر عن الإنماء يتصدر قائمة الأكثر تداولاً – تحليل صباحي - 06-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم مصرف الإنماء (1150) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليحاول بذلك البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على التعافي والارتفاع من جديد ، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -1.67% بما يعادل -0.45 ريال ، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط اتجاه ، وبدعم إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول ، جعلته يتصدر قائمة الأسهم الأكثر تداولاً . Advertisements ولذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 26.00 ، ليستهدف مستوى المقاومة 28.00 . نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 26.00 ومستوى المقاومة 27.40 .

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