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شكرا لقرائتكم خبر عن زين السعودية يغلق على انخفاض هو الثاني على التوالي – تحليل صباحي – 06-05-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم زين السعودية (7030) للجلسة الثانية على التوالي ، ليسجل خسائر جديدة بلغت نسبتها -1.95% بما يعادل -0.22 ريال ، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، ليحاول بذلك اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد ، وذلك على اثر ثبات مستوى المقاومة المحوري 11.30 ، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط اتجاه ، وبدعم إيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .
ولذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، بشرط اختراقه للمقاومة 11.30 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 11.85 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10.56 ومستوى المقاومة 11.50 .
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