شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة يكسر خط اتجاه صاعد – تحليل صباحي - 06-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم الجزيرة (1020) انخفاضاً في آخر جلساته ، وذلك وسط استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليكسر خط اتجاه صاعد على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، ويسجل خسائر بلغت نسبتها -2.91% بما يعادل -0.48 ريال ، ونلاحظ وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع .

Advertisements

ولذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 16.50 ، ليستهدف مستوى الدعم 15.50 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 15.50 ومستوى المقاومة 16.50 .