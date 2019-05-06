الاقتصاد

الجزيرة يكسر خط اتجاه صاعد – تحليل صباحي - 06-05-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم الجزيرة (1020) انخفاضاً في آخر جلساته ، وذلك وسط استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليكسر خط اتجاه صاعد على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، ويسجل خسائر بلغت نسبتها -2.91% بما يعادل -0.48 ريال ، ونلاحظ وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع .

 

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ولذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 16.50 ، ليستهدف مستوى الدعم 15.50 .

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 15.50 ومستوى المقاومة 16.50 .

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