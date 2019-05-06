شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت نجران يتلون بالأحمر – تحليل صباحي – 06-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم أسمنت نجران (3002) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليحاول بذلك اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد ، وتصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -2.44% بما يعادل -0.22 ريال ، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط اتجاه ، وبضغط إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

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ولهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 9.33 ، بشرط ثبات مستوى الدعم 8.60 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8.60 ومستوى المقاومة 9.33 .