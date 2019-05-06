شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد اتصالات ينزلق انخفاضاً – تحليل صباحي – 06-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم اتحاد اتصالات (7020) انخفاضاً في آخر جلساته ، ليسجل خسائر جديدة بلغت نسبتها -2.73% بما يعادل -0.64 ريال ، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط اتجاه ، وبدعم إيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليحاول السهم البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة لاكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد ، وتصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية .

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ولذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 22.00 ، ليستهدف مستوى المقاومة 24.30 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 22.00 ومستوى المقاومة 23.92 .